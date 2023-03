L'Inter si prepara alla trasferta in programma venerdì sera sul campo dello Spezia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset arrivano ottime indicazioni da Dimarco e Correa: i due giocatori sono da considerare arruolabili. In avanti Lukaku è in vantaggio su Dzeko per affiancare Lautaro, mentre per Skriniar non filtra particolare ottimismo anche in ottica Porto. Le sue condizioni sono da monitorare quotidianamente, ma è sicuro che venerdì non farà parte della spedizione nerazzurra.