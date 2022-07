Mentre Lukaku fa gli straordinari per farsi trovare pronto al fischio d'inizio del 13 agosto, sono ore cruciali per il futuro di Milan Skriniar: lo slovacco - fa sapere Sportmediaset - ha ribadito, tra le mura della Pinetina, la sua forte voglia di restare all'Inter. Voglia di permanenza, coadiuvata dal rallentamento del Paris Saint-Germain, il cui interesse sta perdendo verve, e dal mirino del Chelsea puntato altrove, che sembra tracciare la via del rinnovo con la Beneamata. In programma, qualora non dovesse partire, un rinnovo fino al 2027 a 5 milioni a stagione. Sirene estere non solo su Skrigno: il Chelsea torna a mirare Dumfries, il cui prezzo è stato fissato intorno ai 40 milioni.