Negli studi di Sportmediaset si fa il punto sulle principali trattative nerazzurre in entrata e in uscita. Sono ore calde per l'addio di Skriniar, ieri c'è stato un incontro con gli intermediari dell'affare: l'ultima offerta del Psg si aggira sui 60 milioni di euro più 5 di bonus, l'Inter vuole chiudere a 70 e la trattativa procede spedita tra le parti.