L'Inter non ha ricevuto comunicazioni o proposte per Milan Skriniar, né dal PSG né da altri club interessati. Lo riporta Sport Mediaset. Secondo l'emittente a Parigi stanno valutando la natura tattica (ovvero capire se intervenire in questa sessione di mercato con lo slovacco o se sostituire numericamente in attacco Sarabia) e quella economica dell'operazione: ora servirebbero 10/15 milioni di euro per strapparlo l’Inter, altrimenti questi soldi andrebbero a Skriniar come bonus alla firma. Al momento, però, di offerte non ce ne sono.