Rivoluzione in vista in casa Juventus? Secondo quanto riportato da Sportmediaset potrebbero esserci stravolgimenti non solo sul piano dirigenziale se Allegri, sotto contratto fino al 2025, cederà alle lusinghe del Psg.

Chi al suo posto sulla panchina bianconera? Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Conte, ma solo in caso di un nuovo vertice societario visto che non corre buon sangue tra l'ex allenatore dell'Inter e il presidente Agnelli. L'allenatore azzurro, ora sulla panchina del Tottenham, sarebbe felice di tornare a Torino.