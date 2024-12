Dopo la vittoria di ieri ottenuta a Cagliari, successo che ha consegnato all'Inter il primo posto al fianco dell'Atalanta, in attesa del Napoli, la squadra di Simone Inzaghi si prepara già al prossimo impegno: la sfida con l'Atalanta valida per la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. Per la partita contro la Dea di Gasperini, Inzaghi recupererà Darmian, rimasto out dalla trasferta di ieri all'Unipol Domus, e Acerbi e Pavard.

A renderlo noto è Sportmediaset che a proposito dei due difensori sopraccitati fa sapere che si uniranno con il resto della squadra e partiranno con i campioni d'Italia verso l'Arabia, le loro condizioni verranno poi valutate a Riad.