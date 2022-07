Con il PSG che si allontana avendo scelto di puntare sul difensore del Lipsia Nordi Mukiele, lo scenario futuro per Milan Skriniar sembra essere quello della permanenza all'Inter, a meno che non arrivi un'offerta da 70 milioni cash. Come conferma Sportmediaset, allo slovacco verrà offerto anche un rinnovo a 5 milioni euro netti che con i bonus arriverà a 6 milioni di euro netti a stagione. In entrata Nikola Milenkovic è un obiettivo, ma arriverà solo se la società nerazzurra farà un'uscita, altrimenti il club a fine mercato virerà su un difensore low cost.