Che Antonio Conte abbia messo nel mirino Alessandro Buongiorno non è più una novità. Il tecnico leccese, appena arrivato a Napoli, ha già indicato i suoi desideri di mercato, lista che parte proprio dal difensore del Torino, grande osservato anche di casa Inter. Secondo Sportmediaset, che fa da eco a quanto svelato da Romano (LEGGI QUI), l'interesse dei partenopei nei confronti del classe 1999 è sempre più in crescendo e nell'operazione in mente per tentare di conquistare la pole rispetto alla concorrenza nella corsa al giocatore granata, la cui valutazione si aggira tra i 35 e i 40 milioni, la dirigenza dei campani avrebbe in mente di inserire nella trattativa l'attaccante Giovanni Simeone.