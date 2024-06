È Alessandro Buongiorno uno dei profili più apprezzati di casa Inter per il ruolo di difensore centrale, dove attualmente Inzaghi conta numericamente due sole 'pedine': Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Ma proprio l'intervento di Ace, intervento che lo ha di fatto messo fuori gioco per l'Europeo, ha accelerato la suggestione 'terzo' difensore centrale, già nei pensieri dei dirigenti interisti prima della pubalgia dell'ex Lazio. Tutti gli occhi sono puntati sul difensore centrale del Torino, primo della lista di Marotta, Ausilio e Baccin che però dovranno fare i conti col Napoli di Antonio Conte.

Secondo le ultime novità riferite da Fabrizio Romano, il club partenopeo starebbe alzando il pressing per Buongiorno e negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti che hanno portato a dei passi avanti verso una possibile intesa. Non c’è ancora una trattativa ufficiale tra i due club, ma gli azzurri sarebbero pronti "a un grande investimento, avvicinandosi alla richiesta di 40 milioni del Torino" e regalare a Conte un primo innesto che l'allenatore salentino avrebbe individuato come obiettivo prioritario. Il Napoli sta trattando con il giocatore, ma non c'è ancora nessuna trattativa con il club.

🇮🇹 Napoli are progressing in talks to agree on personal terms with Alessandro Buongiorno as new centre back.



Conte wants Buongiorno as priority target.



No club-to-club talks with Torino yet but Napoli are already planning for that. pic.twitter.com/DrbxmEx0wF