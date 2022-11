Giorgio Scalvini rimane uno dei nomi più caldi in ottica mercato Inter. Secondo Sport Mediaset, il difensore dell'Atalanta rimane uno dei principali obiettivi per il rinnovamento del pacchetto arretrato, che vedrà Stefan de Vrij sicuro partente. L'investimento sarebbe quantificabile intorno ai 40 milioni, anche se poi andrà verificato quello che sarà l'impatto del ragazzo bresciano in una realtà dalle ambizioni più elevate rispetto alla Dea. L'Inter, però, non è la sola a puntare Scalvini: sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Juventus, che appare in vantaggio, oltre a Manchester City e Bayern Monaco.