Permanenza al fianco della Nazionale turca ma senza scendere in campo. Dopo il fastidio accusato nel match contro il Galles, Hakan Calhanoglu, come lui stesso aveva preannunciato (LEGGI QUI) non è sceso in campo ieri contro il Montenegro e oggi tornerà in Italia. Deluso per il ko incassato ieri sera dalla sua Turchia, Hakan vorrà mettersi a disposizione di Inzaghi, "se non subito almeno molto presto" si legge su Sportmediaset che frena l'entusiasmo e la voglia di giocare dell'ex Milan.

Che il turco possa giocare già sabato contro il Verona "è al momento poco probabile: all'Inter nessuno vuole correre rischi" visti gli impegni in calendario, che vedrà i nerazzurri impegnati in un ennesimo tour de force. Ad Appiano Gentile non vuole rischiare nessuno e Inzaghi ha pronto il sostituto, ovvero Asllani, reduce anche lui dal ko con la sua Albania. "Al netto degli accertamenti medici che il turco svolgerà oggi lo preserverà dall'impegno di campionato" si legge ancora su SM che spiega inoltre: "Per quanto non ci sia preoccupazione, come prassi lo staff medico nerazzurro ha predisposto una visita medica che chiarisca meglio la situazione" dopo la risonanza svolta in Turchia che ha escluso lesioni e si attenderanno "aggiornamenti al riguardo in giornata".