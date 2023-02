In casa Roma continua a tener banco la questione relativa a Nicolò Zaniolo, di fatto fuori rosa dopo la rottura con la società e dopo la mancata partenza dunque il mercato di gennaio. Come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore Galatasaray e Fenebarhce hanno fatto un sondaggio con giallorossi per il prestito dell’attaccante (il mercato in Turchia chiude mercoledì). Al momento la Roma non ha aperto alla possibilità di un addio a titolo temporaneo: vuole monetizzare subito la cessione.