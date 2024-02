Nessuna sorpresa di formazione in casa Inter, a poco più di un'ora dalla gara contro la Roma dell'Olimpico: secondo quanto riferiscono gli inviati di Sky Sport, Simone Inzaghi riproporrà lo stesso undici sceso in campo dal 1' nella preziosa vittoria contro la Juve di domenica scorsa. Tutto confermato, quindi, rispetto alle indiscrezioni della vigilia: Matteo Darmian ha vinto l'unico ballottaggio aperto con Denzel Dumfries, che si accomoderà ancora una volta in panchina. Un dubbio, invece, per Daniele De Rossi: in mezzo alla difesa Dean Huijsen si gioca una maglia da titolare con Diego Llorente.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente/Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

