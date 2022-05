Da Sky Sport arrivano aggiornamenti relativi al mercato della Juventus che inevitabilmente toccano anche quello dell’Inter. I bianconeri hanno infatti messo gli occhi su Ivan Perisic, laterale nerazzurro decisivo proprio nella Coppa Italia vinta contro la Vecchia Signora. Al momento non ci sarebbero passi in avanti o offerte definite da parte della Juventus, ma ci sarebbe invece il gradimento del giocatore a un eventuale trasferimento a Torino. Intanto l’Inter continua a cercare la quadra per il rinnovo del croato.