Le nuvole addensatesi nel pomeriggio di ieri sopra Viale della Liberazione si sono diradate e la trattativa per Tomas Palacios è in dirittura d'arrivo. Secondo gli ultimi aggiornamenti resi noti da Sky Sport, gli intermediari dell'operazione per il difensore argentino, Marcelo Simonian e l'avvocato Luca Peluso, sono in sede nerazzurra per limare gli ultimi dettagli e le ultime formalità burocratiche. Una volta risolti questi aspetti e se le tempistiche verranno rispettate, la firma potrebbe arrivare già questo pomeriggio.

