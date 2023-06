Il Chelsea non ha concretizzato l'interesse, del quale si vociferava nei giorni scorsi, per André Onana, che rimane nel mirino del Manchester United il cui interesse, secondo Sky Sport, resta piuttosto forte. L'Inter, però, non intende sedersi al tavolo delle trattative per una somma inferiore ai 50 milioni di euro. In caso di partenza del camerunese, rimane bloccato Guglielmo Vicario.