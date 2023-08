Romelu Lukaku alla Roma, ci siamo. Come riportato da Sky Sport, domani ci sarà un nuovo incontro tra i Friedkin e la dirigenza del Chelsea per chiudere l'affare e con ogni probabilità arriverà anche la fumata bianca. Secondo l'emittente alla stato attuale le possibilità di vedere Big Rom in giallorosso sono altissime: il futuro del belga sarà dunque ancora in Serie A, anche se non con la maglia dell'Inter.