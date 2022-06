Postilla di chiarimento che riguarda Lautaro Martinez quella che Gianluca di Marzio fa nel corso della puntata di oggi di Calciomercato L'Originale, durante la quale spiega a chiare lettere che l'eventuale arrivo di Romelu Lukaku e Paulo Dybala non minerebbe la permanenza del Toro argentino all'Inter che, come più volte dichiarato vuole rimanere a Milano. Non ci sono segnali di malcontento o di eventuali partenze tantomeno di offerte reali avanzate all'argentino o al club di Viale della Liberazione. Offerte che qualora arrivassero, il giocatore non prenderebbe in considerazione.