Prime anticipazioni da parte di Sky Sport su quella che sarà la coreografia che la Curva Nord metterà in mostra questa sera all'Ataturk di Istanbul per la finale di Champions League contro il Manchester City: lo spettacolo che i tifosi nerazzurri stanno preparando in questi istanti si dovrebbe comporre di una grande scritta Inter con due bandiere tricolori ai lati del settore a loro riservato.