Altro cambiamento di scenari circa la questione che riguarda il centrocampista brasiliano della Salernitana, Ederson. Se fino a qualche ora fa Sky Sport parlava di Inter ancora in corsa per il giocatore, Gianluca Di Marzio, presente nel salotto di Calciomercato L'Originale, irrompe chiudendo praticamente ogni speranza per i milanesi: il centrocampista infatti è ad un passo dall'Atalanta. Secondo l'emittente televisiva infatti, gli orobici sono in chiusura con la Salernitana per il giocatore per 15 milioni di euro più qualche contropartita tecnica, tra cui Lovato.