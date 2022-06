L'Empoli ha raggiunto l'accordo con Mattia Destro, svincolato dopo il mancato rinnovo di contratto con il Genoa. Come informa Sky Sport, l'ex nerazzurro svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club nella giornata di lunedì e poi firmerà un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione. Nei piani dei toscani si tratta di una punta di esperienza che verrà affiancata al più giovane Martin Satriano, in arrivo dall'Inter.