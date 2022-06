Gleison Bremer è l'idea principale dell'Inter per la difesa, anche se nelle ultime ore il nome del centrale del Torino è stato accostato anche alla Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, in caso di addio di Matthijs de Ligt i bianconeri sarebbero pronti a puntare il mirino direzione Parigi: il nuovo obiettivo per la retroguardia sarebbe Presnel Kimpembe. Il francese è in uscita dal PSG e potrebbe essere una soluzione con la partenza dell’olandese.