Se Carlos Augusto viaggia verso la convocazione per Inter-Parma, avendo lavorato quasi per tutto l'allenamento in gruppo nella giornata di oggi, per Francesco Acerbi il verdetto slitta a domani. Secondo Sky Sport, solo alla vigilia del match di San Siro, Simone Inzaghi scioglierà le riserve sul fatto di portare con sé l'esperto centrale oppure rimandare il suo rientro alla gara successiva, in programma a Leverkusen martedì. Per la cronaca, oggi, ad Appiano Gentile, l'ex Lazio ha svolto lavoro personalizzato e sul campo, lo stesso menù di ieri.