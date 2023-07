Dopo aver accolto Cuadrado, l'Inter continua la sua ricerca dell'attaccante dopo il terremoto Lukaku.

L'indiziato numero uno - fa sapere Sky Sport nel punto della situazione serale - è lo spagnolo Alvaro Morata, ma l'Atletico non fa sconti: non si scende al di sotto dei 20,5. Al netto delle già note cifre, la novità odierna è che l'attaccante colchoneros non si è allenato con il resto dei compagni, facendo lavoro personalizzato. Da capire le motivazioni se legate a logiche di mercato o semplici problemini fisici. Ad ogni modo l'ex Juve è il preferito di Inzaghi perché conosce benissimo il campionato italiano, è più idoneo tatticamente ed è soprattutto pronto ad essere schierato in campo, differentemente dall’altro potenziale obiettivo Balogun. Sullo sfondo resta Beto, mix tra Morata e Balogun anagraficamente, ma la richiesta dell’Udinese si aggira intorno ai 35 milioni, gli stessi della clausola scaduta da poco.