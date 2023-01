Il Paris Saint-Germain non sembra intenzionato ad affondare il colpo per Milan Skriniar. Come riportato da Sky Sport, il club francese non farà un’offerta all’Inter per lasciar andare il suo difensore prima di giugno, quando il calciatore sarà svincolato. Inoltre l’Inter avrebbe pochissimo tempo per sostituire lo slovacco. Tutte le idee che i nerazzurri hanno sono dunque per giugno. Secondo l’emittente sono diversi i nomi in ballo, già presi in esame da tempo visto che il club era già a conoscenza dell’intenzione di Skriniar di non rinnovare.