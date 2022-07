Il Monza sta provando a fare le cose alla grandissima per questo primo anno in Serie A della sua storia. Al punto da provare la carta del colpo avveniristico: nei radar di Adriano Galliani, secondo Sky Sport, c'è veramente Mauro Icardi. L'ad dei brianzoli ha avuto un contatto con Wanda Nara, moglie e agente dell'ex attaccante dell'Inter, con la speranza di poter magari provare l'assalto negli ultimi giorni di mercato, qualora il rosarino non trovasse nulla di meglio e il PSG aprisse al prestito a precise condizioni (come il pagamento di parte dell'ingaggio). Ma in Brianza, come detto, si sogna in grande e addirittura si vuole cullare una pazza idea: la coppia d'attacco con Icardi e Paulo Dybala. Galliani ha contattato Jorge Antun, agente della Joya, esplicitando la disponibilità ad accogliere l'ex juventino. Ipotesi che rasenta al momento l'utopia ma sulla quale il club biancorosso sta facendo un pensierino.