In casa Inter c'è sempre Joaquin Correa in uscita. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha aperto a una possibile cessione in prestito con diritto di riscatto, ma per il momento ancora non è stata trovata la soluzione gradita al calciatore. C'è il Torino, ma il Tucu vuole prendersi ancora qualche giorno per capire se emergeranno club interessati in Premier League o nella Liga. In caso di addio dell'argentino, l'Inter riporterebbe a Milano con un solo anno di contratto Alexis Sanchez.