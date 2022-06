Non solo Asllani e Lukaku in casa Inter. I nerazzurri sono attivi sul mercato e proseguono i colloqui per il settore destro. L'obiettivo è il classe 2000 Raoul Bellanova del Cagliari. Le due dirigenze hanno avuto dei contatti positivi sulla base di un passaggio del giocatore alla corte di Inzaghi a titolo definitivo per 8,2 milioni di euro. A questo punto della trattativa, però, l'Inter ha chiesto un cambio di formula ai sardi, proponendo un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Si attende la risposta del Cagliari, come evidenzia Sky Sport.