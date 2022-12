Prosegue la caccia sul mercato del Bayern Monaco, obbligato a trovare per la seconda parte di stagione un sostituto di Manuel Neuer, che si è rotto un gamba sciando durante le vacanze. Stando ai colleghi di Sky Sport Deutschland, Yann Sommer, profilo accostato anche all'Inter, rimane il candidato numero uno nel caso in cui non si concretizzasse il ritorno di Alexander Nubel, la cui trattativa col Monaco che lo ha preso in prestito non è facile. Non risultano, invece, interessamenti per Livakovic, Navas e Bono.