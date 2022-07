Londra è stata quest'oggi la capitale del calciomercato. Sportitalia spiega che l'Inter ha mandato in avanscoperta l'intermediario Paolo Busardò per discutere del futuro di Milan Skriniar con il PSG. Il club parigino, rappresentato da Henrique Antero, ha incontrato Busardò alle 19 in un noto hotel londinese, manifestando l'offerta originaria. Il giocatore va in scadenza nel 2023 e da Parigi c'è la sensazione positiva dell'accordo raggiunto con lo slovacco per un ingaggio da 7,5 mln annui. Ma i nerazzurri tengono fissa la loro richiesta.