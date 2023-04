Negli scorsi giorni se n'era parlato con grande insistenza, adesso torna di nuovo alla ribalta della cronaca il bando matrioska per i diritti tv della Serie A. La Lega Serie A resta al lavoro per vendere i diritti televisivi al prezzo più alto possibile ed i dialoghi procedono in cerca di una svolta. Secondo Sportitalia lo scenario del bando matrioska è un'utopia, davvero complicato da realizzare perché andrebbe a descrivere una realtà nella quale ognuna delle parti in causa finirebbe per pagare per l'esclusiva i diritti per la trasmissione di un evento che non lo sarebbe, perchè di fatto visibile anche da un'altra parte.

Resta in piedi l'idea promossa a suo tempo dal Presidente della Lazio Claudio Lotito di una proroga biennale nell'ottica di prendere tempo, trovando così una soluzione soddisfacente.