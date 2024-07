Mentre continua il tira e molla tra Botafogo e Panathinaikos, lo Sporting Braga prova a fare lo sgambetto ai brasiliani e strappare Giorgios Vagiannidis a parametro zero agli ateniesi. Dopo che il PAO ha respinto un'offerta da parte dei lusitani, secondo Sportitalia l'idea è quella di arrivare al giocatore una volta concluso il contratto in scadenza a giugno 2025: la nuova proposta prevede un bonus di 1,2 milioni alla firma e 1 milione lordo a stagione per 4 anni.

Nel caso in cui il giocatore dovesse dire sì al Braga, l’Inter non riceverebbe la famosa percentuale sulla rivendita prevista nel momento della cessione ai greci, visto che i portoghesi puntano ad averlo a parametro zero alla scadenza del contratto.