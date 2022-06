Impazzano le voci intorno al mercato del Napoli. Soprattutto in uscita, dove potrebbe entrare nella lista anche il nigeriano Victor Osimhen: Aurelio De Laurentiis lo potrebbe infatti vendere qualora arrivasse un'offerta di almeno 100 milioni, con le sirene della Premier League si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riferito da La Repubblica, Luciano Spalletti ha chiesto alla società un altro attaccante al posto di Andrea Petagna. Il sogno del mister toscano è quello di tornare a lavorare con Edin Dzeko: il 36enne bosniaco è seguito anche dalla Juventus come vice di Dusan Vlahovic, ma lavorare nuovamente con Spalletti dopo l'esperienza alla Roma potrebbe essere l'asso nella manica del Napoli, che vorrebbe aprire un ciclo fatto di giocatori giovani. Dzeko sarebbe l'eccezione, un giocatore affidabile per dare il cambio a Osimhen.