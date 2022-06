Nelle ultime ore, secondo i colleghi de La Repubblica, c'è da registrare l'inserimento del Napoli per Nikola Milenkovic, difensore già finito nell'orbita di Milan e Inter. A manovrare la cessione del difensore serbo della Fiorentine è il potente procuratore Fali Ramadani, che ha anche favorito l'approdo in viola di Luka Jovic, nonché fatto da intermediario per il rinnovo di Vincenzo Italiano. I gigliati, per far partire il nativo di Belgrado, chiedono non meno di 15 milioni e, nel caso, hanno già individuato in Senesi del Feyenoord e in Marlon dello Shakhtar due valide alternative.