Seppur parzialmente, il Collegio di garanzia ha accolto l'appello dei club di Serie A e ha deciso che l'indice di liquidità non può essere un criterio per l'ammissione al prossimo campionato. Lo riporta La Repubblica, precisando che "non può esserlo per come è stato scritto. Perché la norma, votata in via definitiva il 26 aprile, prevede di fotografare la situazione dei conti delle società al 31 marzo - spiega il quotidiano -. E questo, secondo i giudici presieduti da Gabriella Palmieri Sandulli, che hanno giudicato a Sezioni unite, vuol dire che la norma ha effetto retroattivo. Ossia su questioni che la precedono nel tempo. Un principio previsto anche dalla Costituzione, e che tutela il "reo" inconsapevole di commettere un reato che non era stato ancora istituito come tale". Sorride la Lazio di Claudio Lotito, il club maggiormente esposto.