Centrato aritmeticamente il traguardo della seconda stella, l'Inter prepara già il futuro. Secondo il quotidiano La Repubblica, sono tanti i fronti sui quali i dirigenti nerazzurri lavoreranno nelle prossime settimane, a partire dai rinnovi di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, passando dalla costruzione di una rosa che possa districarsi in una stagione che prevede tre fronti caldi, tra campionato, Champions League e Mondiale per Club, senza dimenticare Coppa Italia e Supercoppa. "Serviranno di fatto due squadre. Non solo Taremi e Zielinski. Andranno sostituiti giocatori con la valigia già pronta come Klaassen, Sanchez, Sensi e Cuadrado. E non si può escludere che, in caso di offerte davvero allettanti, possa partire un big della rosa. In quel caso, gli investimenti si concentreranno sul pacchetto centrale della difesa, sull’attacco e sulla porta, dove il primo nome come successore di Sommer è quello di Bento", si legge.

Un’altra questione aperta, che potrebbe arrivare a definizione nella prossima stagione, è quella dello stadio. Milan e Inter hanno indicato all’impresa di costruzioni WeBuild le loro necessità in caso di ristrutturazione di San Siro. L’alternativa per i nerazzurri è un nuovo impianto a Rozzano, sui terreni della famiglia Cabassi. L’esclusiva a trattare scade a fine aprile, ma è probabile una proroga fino a dicembre. Per allora, l’Inter si aspetta di avere conti sempre più in ordine: le previsioni per il 30 giugno prossimo indicano un passivo di circa 40 milioni, in netto miglioramento rispetto agli anni scorsi. "Per la stagione sportiva 2024/25 è prevista un’ulteriore accelerazione verso il pareggio di bilancio grazie alla crescita dei ricavi, a cui lavora l’ad Alessandro Antonello, e alle entrate del Mondiale per club. Aspettando di capire se Steven Zhang vorrà rimanere proprietario dell’Inter, nonostante i debiti", conclude La Repubblica.