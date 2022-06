Come riporta oggi La Reppublica, il Genoa avrebbe manifestato interesse nei confronti di Matteo Brunori, punta classe 1994 della Juventus, nell'ultima stagione in forza al Palermo. E secondo il quotidiano, l'attaccante potrebbe essere utilizzato dai bianconeri come pedina di scambio per arrivare all'acquisto del cartellino di Andrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000 dei liguri che piace molto anche ad Inter ed Atalanta. Con Brunori, però, la Juve potrebbe aver trovato il giusto canale per convincere il Grifone.