Il Quotidiano Sportivo conferma l'indiscrezione di mercato lanciata dalla nostra redazione due giorni fa: l'Inter guarda con attenzione alla situazione di Giovanni Di Lorenzo, in caso di separazione da Denzel Dumfries, i cui discorsi per il rinnovo sono stati messi in standby ormai da mesi (LEGGI L'ESCLUSIVA). L'idea dei nerazzurri ha preso corpo dopo che, qualche giorno fa, il capitano degli azzurri si è presentato dai dirigenti per manifestare l’intenzione di lasciare la squadra, bypassando persino il procuratore. Alla base della scelta del nazionale italiano ci sarebbe stata una situazione che lo ha profondamente deluso per quanto accaduto dentro lo spogliatoio in una stagione da dimenticare dopo lo storico scudetto di un anno fa.

L'ostacolo più grande per l'Inter è rappresentato dall'alto costo del cartellino di Di Lorenzo, che Aurelio De Laurentiis valuta non meno di 30 milioni di euro, facendo leva sul contratto appena rinnovato fino al 2028 con opzione per un altro anno. Troppi soldi per un club che, dopo il cambio di proprietà da Suning a Oaktree, dovrà stare ancor di più attento alle spese. Il tutto senza dimenticare la posizione che Simone Inzaghi ha espresso a Marotta &Co. nelle telefonate di queste settimane: "la prima opzione è il rinnovo di Dumfries, eventualmente pensiamo alle alternative. E solo dopo aver incassato una buona cifra (non meno di 30 milioni, proprio come chiede il Napoli per il suo giocatore) da reinvestire nel successore", si legge su QS.