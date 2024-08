A pochi giorni dall'inizio della Serie A, il portale specializzato in statistiche sportive Opta ha calcolato attraverso l'intelligenza artificiale la potenziale classifica della stagione 2024-2025. Come facilmente prevedibile, secondo l'algoritmo di Opta è l'Inter ad essere accreditata delle maggiori chance di riconferma in cima alla graduatoria con una probabilità del 77,9%, più del doppio rispetto all'Atalanta, seconda col 33,8%. Lontanissima la Juventus, terza col 20.3%.

Praticamente impossibile che i nerazzurri manchino la qualificazione in Europa, visto che la percentuale di probabilità è del 99,8%. Atalanta, Juventus, Milan, Roma e Bologna completano il sestetto delle qualificate.