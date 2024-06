Battendo in finale per 3-0 i Columbus Crew, formazione della MLS statunitense, i messicani del Pachuca si sono aggiudicati la Concacaf Champions League. La vittoria è arrivata al termine di un match senza storia, dove i biancoblu hanno avuto la meglio grazie alla doppietta del venezuelano Salomon Rondon e al gol di Emilio Rodriguez. Il sesto trionfo nella competizione vale doppio per i Tuzos, in quanto, in virtù di questo successo, si sono garantiti il pass per il Mundial de Clubes del prossimo anno. Sale così a 29 il numero delle partecipanti già note.