Alla vigilia del match contro il Torino, consueto appuntamento per alcuni giocatori dell'Inter con il Meet&Greet organizzato a favore degli Inter Club del Piemonte, che hanno avuto l'opportunità di incontrare da vicino i calciatori della Prima Squadra in un evento esclusivo e pieno di emozioni, in cui i soci junior hanno potuto prendere parte ad una sessione di fotografie e autografi, incontrando da vicino Stefan De Vrij, Davy Klaassen, Stefano Sensi e Marcus Thuram.