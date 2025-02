Nonostante la sconfitta di ieri contro la Juventus, l’Inter vince sui social. Il primo posto della classifica social di MediaScore, rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social dei 20 club di Serie A riportata da Calcio e Finanza, va alla squadra di Simone Inzaghi che guadagna 60.400 citazioni da parte degli utenti. Seconda proprio la Juventus, con 51.700 citazioni nelle conversazioni online.

Osservando la classifica social non mancano le variazioni di posizioni. I risultati più importanti sono i balzi in avanti di Parma, più cinque posizioni e 2.700 menzioni, nonostante la sconfitta in casa con la Roma; del Verona, che ha affrontato a testa alta il Milan e ha ottenuto 3.300 menzioni, guadagnando più quattro posizioni; e infine del Cagliari (più quattro posizioni), che dopo il pareggio con la Dea ha ottenuto 4.500 menzioni sui social.