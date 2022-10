Mash-up sportivo particolare condiviso tra Inter e la redazione di Sky Sport, che unisce le emozioni legate a Barcellona-Inter e quelle della Formula Uno. Con tanto di cmmento tecnico speciale di Carlo Vanzini, voce della F1 dell'emittente satellitare e tifoso nerazzurro, sulle immagini della gran partita dei nerazzurri al Camp Nou dello scorso mercoledì, che definisce il gol di Nicolò Barella 'capolavoro'. Special guest finale, il pilota della Ferrari Charles Leclerc che manda un messaggio speciale al numero 23 interista: "Ciao Nicolò ti aspetto in pista per fare un giro in formula Uno".