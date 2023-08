Sembra non avere pace Milan Skriniar che, dopo l'ultimo periodo non troppo idilliaco all'Inter per via di una separazione lenta e sempre più graduale ulteriormente condizionata dall'infortunio, non trova un ambiente serenissimo in quel di Parigi. All'ombra della Torre Eiffel infatti sembra essersi abbattuto l'urgano Mbappé. L'attaccante Blues, in profonda crisi con il Paris Saint-Germain, starebbe creando un effetto domino potenzialmente distruttivo per l'intero club.

Dopo l'indiscrezione di questa mattina di Le Parisien che avrebbe aperto alla possibilità di addio del direttore sportivo Luis Campos per via della sua posizione assunta nei confronti di Mbappé, posizione non condivisa dal presidente Al-Khelaifi, Marca scatena un altro potenziale terremoto: Luis Enrique, allenatore del PSG fortemente voluto proprio da Campos, non avrebbe preso benissimo la notizia di questa mattina che riguarda il diesse. L'ex ct della Spagna è proprio con Campos che ha avviato il progetto tecnico sposato lo scorso luglio, che punta a svestire la rosa dei transalpini di quell'aura di 'squadra da play-station' che l'ha contraddistinta fino a questo momento. In soldoni dunque il caso Mbappé rischia di scatenare un effetto a catena che potrebbe portare all'addio di Campos e di conseguenza a quello di Luis Enrique. Una notizia che a sua volta potrebbe non rendere felicissimo neppure Milan Skriniar.