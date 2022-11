Clamorosa bomba di mercato del quotidiano spagnolo Marca. Cristiano Ronaldo, svincolato dopo la rescissione consensuale con il Manchester United, sarebbe pronto ad accettare la maxi offerta dell'Al Nassr, club dell’Arabia Saudita, da 200 milioni di euro a stagione per un totale di due anni e mezzo di accordo. CR7, impegnato in Qatar con il suo Portogallo, ha preso del tempo per pensarci, ma la fumata bianca potrebbe arrivare presto.