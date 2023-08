Si è parlato molto nelle ultime settimane della legge anti-pirateria. Secondo La Repubblica, però, "la piattaforma per l’individuazione dei canali che trasmettono illegalmente, donata dalla Lega Serie A all’Autorità garante per le comunicazioni, ha permesso di segnalare almeno cento siti pirata. Il problema è la pratica. Nessun sito è stato oscurato durante la prima giornata. Chi ha iniziato a vedere le partite in modo illegale, ha potuto continuare a farlo fino al fischio finale".

Manca, infatti, "un tavolo tecnico con gli operatori del settore per definire quali siano i requisiti tecnici per consentire la disabilitazione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP illegali". E il tavolo ci sarà solo la prima settimana di settembre. Potrebbe dare risultati già a inizio ottobre. Nel frattempo, "Dazn ha avviato azioni di risarcimento danni contro 26 siti pirata e diverranno circa 50 entro fine settembre, oltre a creare una task force contro il fenomeno. Ma per vincere la guerra serve poter contare sulla piattaforma per bloccare i siti".