Uno dei talenti del calcio italiano, nonostante i numerosi problemi fisici che ne hanno interrotto la crescita. Ma le qualità tecniche di Nicolò Zaniolo non si discutono. Secondo quanto riferisce La Nazione di oggi, sul giocatore, ci sono gli occhi dei tre club italiani per eccellenza: Milan, Inter e Juve. La Roma, però, spara alto per il cartellino del suo gioiello: la richiesta è di 60 milioni.