Potrebbe proseguire l'avventura allo Spzia di Francesco Pio Esposito. Secondo quanto riferito da La Nazione la società della famiglia Platek sarebbe in forte pressing sull’Inter per riavere l'attaccante classe 2005 in prestito, dopo le 38 presenze condite da tre reti nella scorsa stagione, facendo leva anche sul desiderio del più piccolo degli Esposito di fare un altro anno in riva al Golfo dei Poeti per crescere e maturare ulteriormente in un ambiente che conosce e con un allenatore che lo apprezza.

Fra Spezia e Inter l’accordo sarebbe a un passo. Manca solo l'ultimo tassello: il via libera dei Platek, che in questa stagione vorrebbero ridurre le spese e tafliare il monte ingaggi. Se però dovesse andare in porto questa operazione i liguri mollerebbero la presa sull’attaccante del Cittadella Filippo Pittarello che si trova in stand-by in questo momento.