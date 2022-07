Il nome di Nikola Milenkovic per la nuova Inter si fa sempre più forte. Anche il quotidiano toscano La Nazione sottolinea come il difensore serbo abbia dato già il suo assenso al trasferimento all'Inter, che potrà concretizzarsi una volta avvenuta la cessione di Milan Skriniar. Aggiungendo però che per il momento non ci sono stati colloqui tra i nerazzurri e la Fiorentina per discutere del valore del cartellino.