Non c'è solo l'Inter su Nikola Milenkovic: come ricorda La Nazione, anche Napoli e Juventus sono sulle tracce del difensore serbo della Fiorentina. Tutti e tre i club devono attendere le uscite di Milan Skriniar, Matthijs de Ligt e Kalidou Koulibaly prima di poter affondare per il loro ideale sostituto. Sarà dunque una questione di tempistiche. Nel frattempo, il club viola torna a sondare la pista che porta a Robin Le Normand, centrale della Real Sociedad con il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione da 30 milioni di euro.